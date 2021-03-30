В опрокинутом траулере на заводе «Пелла» нашли тело женщины

В опрокинутом траулере на заводе «Пелла» нашли тело женщины
На данный момент положение корабля стабилизировано. Скриншот: ВКонтакте/ "Подслушано Отрадное на Неве"

Всего пропавшими считались два человека.

В Ленинградской области сегодня, 30 марта, в накренившемся рыболовецком траулере разыскивали сразу двух пропавших человек. В итоге водолазы нашли бездыханные тела женщины и мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.

Известно, что сначала нашли тело мужчины. Оно находилось внутри судна «Скорпион» в его хвостовой части. Спустя некоторое время неподалеку была обнаружена мертвая женщина. Известно, что изначально эксперты не могли найти как раз двух человек.

Напоминаем, что опрокидывание строящегося корабля стало причиной для возбуждения уголовного дела. В итоге инцидента пострадали два человека, еще двое – погибли.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что водолазы нашли тело внутри траулера, опрокинувшегося на заводе «Пелла».

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