В Австрии число умерших после прививки от COVID-19 возросло до 106

Число умерших после прививки от COVID-19 в Австрии возросло до 106, в одном случае может быть связь с вакциной, Данные приводятся за отчетный период c 27 декабря 2020 по 14 мая 2021 года.
От Pfizer умерли 85 человек, из-за AstraZeneca не стало 12 австрийцев, Moderna унесла жизни 9 пациентов, следует из данных доклада Федерального ведомства по безопасности в сфере здравоохранения.
У четырёх смерть наступила не из-за вакцины. 19 умерли из-за инкубационного периода коронавируса. У 33 были тяжелые заболевания, которые обострились на фоне COVID-19. У 8 не выработался защитный эффект после вакцинации. Что же случилось ещё с 41 человеком, выясняют эксперты.
Проводятся дальнейшие исследования.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что канцлер Австрии сообщил об окончании переговоров по закупке «Спутника V».