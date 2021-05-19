В Австрии число умерших после прививки от COVID-19 возросло до 106

Число умерших после прививки от COVID-19 в Австрии возросло до 106, в одном случае может быть связь с вакциной, Данные приводятся за отчетный период c 27 декабря 2020 по 14 мая 2021 года.

От Pfizer умерли 85 человек, из-за AstraZeneca не стало 12 австрийцев, Moderna унесла жизни 9 пациентов, следует из данных доклада Федерального ведомства по безопасности в сфере здравоохранения.