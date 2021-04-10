Канцлер Австрии сообщил об окончании переговоров по закупке «Спутника V»

Канцлер Австрии Себастьян Курц рассказал, что вопрос о закупках Австрией российской вакцины против коронавируса «Спутник V» практически решен.

Курц заявил СМИ, что закупка вакцины является возможной для его страны.

Также канцлер отметил, что имеется ввиду 1 млн доз вакцины.

Ранее Себастьян Курц заявлял, что допускает регистрацию российской вакцины «Спутник V» на национальном уровне, если Европейское агентство лекарственных средств не сделает этого в ближайшее время.

Более того, 6 апреля Курц объяснил, что переговоры о возможной покупке Австрией «Спутника V» находятся на последней стадии, и есть вероятность, что Вена получит вакцину одной из первых.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что Европейское агентство лекарственных средств должно ускориться в регистрации «Спутника V» на территории Европейского союза.