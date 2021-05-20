Актер из «Золушки» Билли Портер признался, что болен ВИЧ

Артист, сыгравший фею-крестную, болеет на протяжении 14 лет.

Актер Билли Портер, который снялся в «Золушке» в роли феи-крестной, рассказал, что заражен вирусом иммунодефицита человека на протяжении 14 лет. Он разоткровенничался в разговоре с журналом The Hollywood Reporter.

Артист отметил, что рассказывал о ВИЧ-статусе близким людям, но о нем не знала мать Портера. Он боялся, что из-за диагноза у него может не сложиться карьера.

«Я пытался наладить жизнь и карьеру и не был уверен, что у меня вышло бы, если бы я рассказал об этом не тем людям. Это просто стало бы еще одним способом дискриминировать меня»,

— объяснил 51-летний актер.

Напоминаем, что Портер является первым чернокожим геем, который стал лауреатом премии «Эмми» в категории «Лучший актер».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России на 7% снизилась смертность от ВИЧ-инфекции.