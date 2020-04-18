В России на 7% снизилась смертность от ВИЧ-инфекции

Такое значительное снижение наблюдается впервые с 2015 года. Фото: pixabay.com

Такое значительное снижение наблюдается впервые с 2015 года. Фото: pixabay.com

По итогам исследований прошлого года на территории России на 7% снизилась смертность от ВИЧ-инфекции по сравнению с показателями 2018 года.

Специалисты объясняют это положительными последствиями активного распространения антиретровирусной терапии в стране. Причем снизилась не только смертность от самого вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), но и от сопутствующих заболеваний, вызываемых ослаблением иммунной системы, пишет РБК.

Тем не менее, вирус остается одним из самых распространенных заболеваний в России, чаще болеют только простудой, гриппом и кишечными инфекциями. В прошлом году диагноз ВИЧ был поставлен 80,1 тысячам россиян, тогда как гриппом заболели 54,7 тысячи человек.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вторым человеком за всю историю, полностью излечившимся от ВИЧ-инфекции стал житель Лондона Адам Кастильехо.