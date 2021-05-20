Суточная госпитализация пациентов с коронавирусом в Петербурге выросла за неделю на 46%

Суточная госпитализация пациентов с коронавирусом в Петербурге выросла за неделю на 46%
"Коронавирусные" койки в Петербурге". Фото: комитет по здравоохранению

В Петербурге по сравнению с прошлой средой суточная госпитализация пациентов с COVID-19 выросла на 46,69%.

Согласно отчету Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению COVID-19, регистрация новых случаев в городе увеличилась на 11,38%. Для пациентов с коронавирусом и внебольничными пневмониями развёрнуто 5 543 койки, из них свободны только 13%.

Всего с начала пандемии в Петербурге зарегистрирован 429701 случай заражения COVID-19.Скончались 13881 человек, в том числе 37 — за последние сутки. Выздоровело 393109 пациентов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что по суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Петербург находится на втором месте — 725 новых-ковид-пациентов. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 2 662 человека.

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