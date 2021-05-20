Жителей Петербурга ожидают дожди и грозы

Жителей Петербурга ожидают дожди и грозы
Горожане должны взять с собой зонтик, выходя из дома. Фото: Baltphoto

В четверг, 20 мая, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Подробности рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

По прогнозу синоптика, во второй половине дня пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы.

Столбики термометров покажут +16…+18 градусов, в Ленобласти температура воздуха ожидается на уровне +15…+20 градусов. Такие значения близки к климатической норме. Ветер западного направления подует со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 749 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что петербуржцев ждет облачная с прояснениями погода. Местами пройдут небольшие дожди. Не исключаются грозы. В целом температура воздуха будет близка к майской норме.

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