Онколог назвал симптомы для срочного обращения к врачу

Онколог назвал симптомы для срочного обращения к врачу
Онколог рассказал, с какими симптомами нужно обращаться к врачу. Фото: pixabay

Главный онколог департамента здравоохранения Москвы Игорь Хатьков рассказал о симптомах, при которых следует обращаться к врачу.

Среди них — немотивированная потеря веса, наличие уплотнений или изменение давно существующих родимых пятен.

«Эти изменения должны быть поводом максимально раннего обращения к врачу», – цитирует его РИА «Новости».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что нутрициолог Анна Ивашкевич рассказала, от каких продуктов стоит отказаться после болезни. Она заявила, что некоторые напитки и еда могут негативно сказаться на здоровье человека, который принимал антибиотики или только недавно выздоровел.

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