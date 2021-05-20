Онколог назвал симптомы для срочного обращения к врачу

Онколог рассказал, с какими симптомами нужно обращаться к врачу. Фото: pixabay

Онколог рассказал, с какими симптомами нужно обращаться к врачу. Фото: pixabay

Главный онколог департамента здравоохранения Москвы Игорь Хатьков рассказал о симптомах, при которых следует обращаться к врачу.

Среди них — немотивированная потеря веса, наличие уплотнений или изменение давно существующих родимых пятен.

«Эти изменения должны быть поводом максимально раннего обращения к врачу», – цитирует его РИА «Новости».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что нутрициолог Анна Ивашкевич рассказала, от каких продуктов стоит отказаться после болезни. Она заявила, что некоторые напитки и еда могут негативно сказаться на здоровье человека, который принимал антибиотики или только недавно выздоровел.