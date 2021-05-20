Прокуратура проверит обрушение потолка в квартире на Малой Посадской

Прокуратура проверит обрушение потолка в квартире на Малой Посадской
Обрушение штукатурки в квартире. Фото: сайт прокуратуры Петербурга

Сотрудники прокуратуры Петроградского района Петербурга проверят факт обрушения части потолка в жилом доме.

Инцидент произошел в доме №25 по Малой Посадской улице. В результате обрушения крупные куски штукатурки завалили комнату. Хозяин квартиры заявил, что этажом выше соседи делают ремонт.

Обошлось без пострадавших. Фото: сайт прокуратуры Петербурга

Как сообщает городская прокуратура, специалисты проверят содержание и ремонт общего имущества собственников, а также законность работ по перепланировке помещения. После будет решен вопрос о принятии мер.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Центральном районе произошло очередное обрушение фасада. Опасный участок обнесли сигнальной лентой.

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