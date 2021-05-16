Обрушение фасада произошло на Таврической

В Центральном районе произошло очередное обрушение фасада.
На этот раз инцидент произошел у дома №17 по Таврической улице. К счастью, никто не пострадал. Опасный участок обнесли сигнальной лентой.
За последние два дня это уже пятый случай обрушения фасада.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что прокуратура начала проверку после падения лепнины на голову прохожей на Малой Морской. Прокуратура проверит соблюдение жилищного законодательства после обрушения лепнины с фасада дома Малой Морской улице.