62-летнего петербуржца подозревают в развратных действиях к четырем мальчикам

В Северной столице мужчину подозревают в совершении преступлений сексуального характера в отношении четырех мальчиков.
Главное следственное управление по Петербургу сообщает, что возбуждено уголовное дело. Его фигурантом стал 62-летний местный житель, он подозревается в преступлении: «Иные действия сексуального характера, развратные действия».
Согласно информации Следствия, подозреваемый в течение нескольких месяцев в этом году, с января по март в Красногвардейском районе, не раз совершал иные действия сексуального характера, а также развратные действия в отношении четырех мальчиков 14-ти и 11-ти лет.
На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому, а также предъявлении ему обвинения.
Сообщается, что расследование уголовного дела продолжается.
Ранее Gazeta.Spb сообщала, что в Петербурге на пенсионера, стрелявшего из пневмата по мужчине и его машине, завели уголовное дело.