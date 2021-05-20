62-летнего петербуржца подозревают в развратных действиях к четырем мальчикам

В Северной столице мужчину подозревают в совершении преступлений сексуального характера в отношении четырех мальчиков.

Главное следственное управление по Петербургу сообщает, что возбуждено уголовное дело. Его фигурантом стал 62-летний местный житель, он подозревается в преступлении: «Иные действия сексуального характера, развратные действия».

Согласно информации Следствия, подозреваемый в течение нескольких месяцев в этом году, с января по март в Красногвардейском районе, не раз совершал иные действия сексуального характера, а также развратные действия в отношении четырех мальчиков 14-ти и 11-ти лет.

На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому, а также предъявлении ему обвинения.

Сообщается, что расследование уголовного дела продолжается.

Ранее Gazeta.Spb сообщала, что в Петербурге на пенсионера, стрелявшего из пневмата по мужчине и его машине, завели уголовное дело.