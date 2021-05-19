На пенсионера, стрелявшего из пневмата по мужчине и его машине, завели уголовное дело

На пенсионера, стрелявшего из пневмата по мужчине и его машине, завели уголовное дело
У мужчины был изъят пневматический пистолет. Фото: Pixabay

61-летний мужчина после того, как стрелял из пневматического оружия в Петербурге в Невском районе, стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Напомним, что 17 мая примерно в 12 часов дня в полицию обратился 57-летний мужчина. Он сообщил, что неизвестный в Невском районе города стреляет по его автомобилю и по нему самому.

Оперативники выехали на место происшествия и выяснили, что 61-летний пенсионер, находясь в квартире выкрикивал мужчине угрозы, а потом достал предмет, похожий на пистолет и выстрелил около десяти раз. Направлено внимание стрелка было на самого заявителя и его машину.

Полиция задержала мужчину на улице Шелгунова дома 8 и отправила в отдел полиции.

Сообщается, что было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», а подозреваемый задержан.

Ранее Gazeta.Spb сообщала, что в Петербурге ночью произошла короткая погоня со стрельбой: водителя остановила не полиция, а забор.

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