Перед судом предстанет гендиректор одной из фирм Петербурга за мошенничество на 500 млн

Перед судом предстанет гендиректор одной из фирм Петербурга за мошенничество на 500 млн
Уголовное дело рассмотрит Кировский районный суд. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov-1

Прокуратура утвердила обвинительное заключение о мошенничестве в сфере кредитования на сумму более 500 млн рублей.

Уголовное дело было возбуждено в отношении бывшего гендиректора закрытого акционерного общества «СМУ-303». По данным следствия, обвиняемый в октябре 2016 года, предоставив в качестве обеспечения погашения кредита фиктивные договоры подряда, заключил с банком договор кредитования. При этом исполнять кредитные обязательства он не сбирался.

Как сообщает городская прокуратура, банку причинен материальный ущерб на сумму свыше 500 млн рублей.

Уголовное дело рассмотрит Кировский районный суд.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургский суд рассмотрит дело в отношении организатора преступной группировки, похитившей 17,5 млн рублей.

новости СПб прокуратура суд


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Столкнувшиеся фуры заблокировали проезд по Запорожской улице
Бил ногами и руками: Пушкинский суд дал мужчине один год за убийство знакомого
В Ленобласти еще 88 человек заразились коронавирусом
От ралли до «Классики на Дворцовой»: празднование дня города в Петербурге ...
Родные погибшего при обрушении СКК в Петербурге потребовала 18 млн рублей ...
Перед судом предстанет гендиректор одной из фирм Петербурга за ...
Стало известно, кто делал обрезание двухлетнему ребенку, после которого у ...
62-летнего петербуржца подозревают в развратных действиях к четырем мальчикам