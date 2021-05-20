Перед судом предстанет гендиректор одной из фирм Петербурга за мошенничество на 500 млн

Прокуратура утвердила обвинительное заключение о мошенничестве в сфере кредитования на сумму более 500 млн рублей.

Уголовное дело было возбуждено в отношении бывшего гендиректора закрытого акционерного общества «СМУ-303». По данным следствия, обвиняемый в октябре 2016 года, предоставив в качестве обеспечения погашения кредита фиктивные договоры подряда, заключил с банком договор кредитования. При этом исполнять кредитные обязательства он не сбирался.

Как сообщает городская прокуратура, банку причинен материальный ущерб на сумму свыше 500 млн рублей.

Уголовное дело рассмотрит Кировский районный суд.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургский суд рассмотрит дело в отношении организатора преступной группировки, похитившей 17,5 млн рублей.