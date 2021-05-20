Стало известно, кто делал обрезание двухлетнему ребенку, после которого у малыша остановилось сердце

Стало известно, кто делал обрезание двухлетнему ребенку, после которого у малыша остановилось сердце
Расследование уголовного дела продолжается. Фото: pixabay

В Петербурге было возбуждено уголовное дело после того, как мужчина по неосторожности причинил тяжкий вред здоровью двухлетнему мальчику.

Главное следственное управление по Петербургу сообщает, что тяжкий вред здоровью ребенка нанес 28-летний уроженец Республики Узбекистан.

Ранее стало известно, что 19 мая, мальчик в крайне тяжелом состоянии был доставлен на машине скорой помощи из Парголово в клинику на Большом Сампсониевском проспекте. Малыш перенес клиническую смерть, судороги и остановка кровообращения на четыре минуты. Его поместили в реанимацию, где врачам удалось спасти ребенка.

Так, следствие полагает, что вечером 18 мая мужчина, оперируя ребенка, по поручению неизвестных, вколол ему «лидокоин», а затем начал операцию по обрезанию. После этого у малыша наступила остановка сердца.

В настоящее время мальчик госпитализирован, ему проводятся реанимационные мероприятия. В ближайшее уроженцу Республики Узбекистан будет предъявлено обвинение.

Ранее Gazeta.Spb сообщала, что врачи рассказали о состоянии детей после «домашнего» обрезания.

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