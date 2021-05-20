В Кремле прокомментировали заявление Блинкена о приостановке санкций против «Северного потока — 2»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена об отказе США от введения санкций против «Северного потока — 2».

«Это позитивный сигнал, безусловно», — цитирует Дмитрия Пескова РИА «Новости».

Ранее американский госсекретарь ранее заявил, что в интересах Вашингтона приостановить санкции в отношении оператора «Северного потока — 2» — компании Nord Stream 2 AG, её сотрудников и руководства.

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занимается компания Nord Stream 2 AG.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка заявил, что проект «Северный поток-2» будет способствовать безопасности Европейского союза.