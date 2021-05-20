Глава ГАТИ объяснил, кто виноват в пробке на 5 километров на Ушаковском путепроводе

В Петербурге 20 мая утром на Приморском проспекте случилась большая автомобильная пробка в пять километров.

Начальник ГАТИ Олег Зотов сообщил у себя в социальных сетях «ВКонтакте», что на Приморском проспекте ремонтируют Ушаковский путепровод.

Так вот, по мнению Зотова, еще днем ранее 19 мая были установлены нарушения по данным работам. Кроме того, на главу подрядной организации возбудили дело об административном правонарушении.

Известно, что подрядчик не верно организовал свою деятельность и занял всю проезжую часть, это-то и привело к замедлению потока движения и к образованию автомобильной пробки.

Олег Зотов отмечает, что ведомство уже передало сведения в ГИБДД, чтобы принять решение по делу «Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений».

Помимо этого, информация была отправлена и в Комитет по развитию транспортной инфраструктуры, который также со своей стороны отреагирует на данную ситуацию.

Ранее Gazeta.Spb сообщала, что строительство ВСД требует 180 млрд рублей, сноса зданий и утраты панорамы Московского проспекта.