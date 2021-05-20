Путин очно выступит на пленарном заседании ПМЭФ 4 июня

Путин очно выступит на пленарном заседании ПМЭФ 4 июня
Владимир Путин лично примет участие в мероприятии. Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин будет присутствовать на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума в июне. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Приглашенные иностранные лидеры примут участие в конференции онлайн. Речь идет об эмире Катара шейхе Тамим бен Хамад Аль Тани и канцлере Австрии Себастьяне Курце.

Как сообщил ТАСС, ПМЭФ пройдет в смешанном формате. В этом году форум состоится со 2 по 5 июня в очном формате в КВЦ «Экспофорум».

Напомним, привитыми от коронавируса оказались уже более 2,8 тыс. человек, которые впоследствии будут обеспечивать работу Петербургского международного экономического форума. А кафе и рестораны, обсуживающие ПМЭФ-2021, получат специальные QR-коды.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пансионаты-изоляторы и 51 пункт тестирования готовят для гостей ПМЭФ в Петербурге.

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Путин очно выступит на пленарном заседании ПМЭФ 4 июня