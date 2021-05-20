23-летний парень на «Хонде» в Московском районе сбил мужчину насмерть

Мужчина передвигался не по пешеходному переходу. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Мужчина передвигался не по пешеходному переходу. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Петербурге в Московском районе города произошло дорожно-транспортное происшествие, итогом которого стала смерть пешехода.

Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области объясняет, что правоохранители Московского района города начали проверку ДТП после того, как мужчину насмерть сбила иномарка.

Оказалось, что пешеход двигался не в положенном месте.

Так, около 12 часов ночи 19 мая оперативникам сообщили, что буквально десять минут назад 23-летний молодой человек на Витебском проспекте за рулем автомобиля Honda Civic сбил 37-летнего мужчину. Также в полиции добавили, что пострадавший двигался не по пешеходному переходу.

Стало известно, что мужчина, которого сбили, от полученных травм скончался на месте происшествия.

Ранее Gazeta.Spb сообщала, что началась проверка после того, как автоледи, выезжая со двора, сбила 16-летного парня на тротуаре.