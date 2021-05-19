Началась проверка после того, как автоледи, выезжая со двора сбила 16-летного парня на тротуаре

В Петербурге в Выборгском районе города выясняются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадал подросток. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Известно, что 18 мая вечером на северо-западе города на Выборгском шоссе 35-летняя женщина, выезжая со двора сбила 16-летнего подростка.

Автоледи за рулем Фольксваген Тигуана наехала на парня, который двигался по тротуару на велосипеде. В результате происшествия несовершеннолетний в состоянии средней тяжести был госпитализирован. В связи с ДТП началась проверка, которая поможет установить все обстоятельства произошедшего.

Ранее Gazeta.Spb сообщала, что на Университетской набережной велосипедиста иномарка протащила в след за собой несколько метров.