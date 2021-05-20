Временный коронавирусный госпиталь в «Ленэкспо» с пятницы вновь начинает прием пациентов: третья волна?

В Петербурге заметно ухудшилась эпидемиологическая обстановка — число заражений неумолимо растет. В пятницу, 21 мая, в 5-м павильоне временного коронавирусного госпиталя, развернутого на территории выставочного комплекса «Ленэкспо», вновь начнется прием ковид-положительных пациентов.

На сегодняшний день в павильоне развернуто 97 коек, 7 из которых — реанимационные. Лечить пациентов в «Ленэкспо» будут 79 сотрудников Госпиталя ветеранов войн: 27 врачей, 36 медсестер и 15 санитаров. Начальником временного стационара назначен врач-инфекционист Руслан Дмитришен — первые две волны он возглавлял 7-й павильон. Добавим, что все остальные работники временного госпиталя также трудились в ковидных стационарах во время предыдущих вспышек COVID-19.

Как рассказала заместитель начальника госпиталя Татьяна Погода, согласно распоряжению Комитета здравоохранения, принимать пациентов в «Ленэкспо» были готовы еще с 18 мая, но, к счастью, мощностей других коронавирусных больниц пока достаточно. Скорее всего, первые пациенты поступят в 5-й павильон завтра.

В общей сложности, в павильоне развернуто 295 коек, из которых 15 — реанимационных, оборудованных аппаратами ИВЛ. Кроме того, к каждой кровати подведен кислород, порой необходимый коронавирусным пациентам «как воздух», отметила замглавы временного госпиталя. В стационаре также есть аппараты КТ и УЗИ.

Начальник павильона Руслан Дмитришен подчеркнул, что сотрудники спокойно возвращаются к работе в условиях ковид-стационара: «страх прошел, давным-давно, сейчас — уверенность и настрой на работу», — заявил он. В случае необходимости специалисты могут развернуть мощности стационара на полную, — а это 2 434 койки, — буквально за сутки.

Врачи также рассказали, что для пациентов, которые испытывают подавленность или депрессию, в госпитале, начиная с первой волны, дежурит медицинский психолог. А вот медикам помощь этого специалиста не понадобилась: «мы сами друг другу оказывали психологическую помощь», — добавляют сотрудники павильона.

При этом медики с неодобрением отмечают нежелание петербуржцев вакцинироваться. Татьяна Погода утверждает, что сейчас ковидом болеют гораздо тяжелее, чем раньше, во многом потому, что средний возраст зараженных — 65 лет и старше. «Я просто призываю всех жителей нашего города, гостей нашего города сделать прививку», — подчеркивает замглавы госпиталя. Среди тех, кто полностью прошел курс вакцинации, отмечают врачи, не зарегистрировано ни одного летального случая, тяжелого течения болезни также не наблюдается.

Однако текущую ситуацию Погода и Дмитришен не характеризуют как третью волну. Сейчас в Петербурге наблюдается «высокое плато», считают специалисты. Между тем, ситуация вполне может ухудшиться, и самый действенный способ предотвратить это — массовая вакцинация.