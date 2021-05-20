Четыре дня на КАД в Петербурге не будут пропускать грузовики

Четыре дня на КАД в Петербурге не будут пропускать грузовики
Грузовикам ограничат въезд на КАД на четыре дня. Фото: Pixabay

В Петербурге на участке Кольцевой автомобильной дороги со 2 по 5 июня будет ограничено движение грузовых автомобилей.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» сообщает, что на КАДе на участке с 60-го по 94-й км, от транспортной развязки на пересечении с Софийской улицей до транспортной развязки на пересечении с дорогой Ропшинское шоссе произойдет временное ограничение движения для грузовых автомобилей.

В связи с проведением в Северной столице Петербургского международного экономического форума со 2 по 05 июня включительно ограничат движение.

По внутреннему и внешнему кольцу нельзя будет передвигаться машинам весом более 3,5 тонн.

Ранее Gazeta.Spb сообщала, что в Петербурге введут ряд ограничений дорожного движения с 19 мая.

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