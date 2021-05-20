В Петербурге заправки Neste скоро станут гастрономическими АЗС

В Петербурге заправки Neste скоро станут гастрономическими АЗС
Заправки Neste преобразуют в АЗС. Фото: pixabay

В Северной столице, там, где сегодня расположены финские заправки Neste, появятся АЗС с гастрономическим уклоном.

Пресс-служба организации сообщает, что начиная с 21 мая ежемесячно компания планирует закрывать по одной-две заправки Neste. При этом на их месте будут появляться АЗС, в которых будет возможность не только пополнить бак, но и приятно провести время.

Данный проект предусматривает создание комфортной для водителей атмосферы, которая будет предполагать и короткую остановку, и длительный перерыв или даже деловые переговоры.

Известно, что «Татнефть» заключила договор с финским концерном на использование точек до 2024 года. По мнению руководителей компании, этого времени должно хватить, чтобы провести мероприятия по изменению АЗС.

Таким образом к концу 2021 года «Татнефть» собирается заменить 15 заправок. Первой на очереди является АЗС на Планерной улице.

Ранее Gazeta.Spb сообщала, что в Министерстве природы рассказали, когда в России закончатся нефть и газ.

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