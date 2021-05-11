В Минприроды рассказали, когда в России закончатся нефть и газ

Глава Минприроды рассказал, на сколько лет в России хватит нефти и газа. Фото: Pixabay

Глава Минприроды рассказал, на сколько лет в России хватит нефти и газа. Фото: Pixabay

Глава Минприроды Александр Козлов рассказал, что обеспеченность всех запасов нефти в России при нынешнем уровне добычи составляет 59 лет, природного газа — 103 года.

Он отметил, что цифры являются общим балансом и добавил, что нужно развивать геологоразведку, в том числе в труднодоступных местах, сообщает РБК.

«Перед нами стоит задача загружать Северный морской путь, его основной базой станут углеводороды», — сказал Козлов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что замглавы Минэнерго России Павел Сорокин назвал причину роста стоимости бензина, в то время как цена на нефть упала. На стоимость бензина в стране влияют три фактора. Во-первых, бензин в России продается в рублях.