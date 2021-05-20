В Украине заявили о сложностях, связанных с согласованием встречи Зеленского и Путина

Путин и Зеленский не могут договориться о встрече. Фото: putin.kremlin.ru

Путин и Зеленский не могут договориться о встрече. Фото: putin.kremlin.ru

Стороны не могут договориться о беседе на протяжении долгого времени.

В МИД Украины рассказали о трудностях согласования встречи президента Украины Владимира Зеленского и главы России Владимира Путина. Об этом сегодня, 20 мая, пишет РИА Новости.

Глава ведомства Дмитрий Кулеба заявил, что согласование проходит очень тяжело. Контакты между сторонами тем не менее есть, но пока непонятно, когда общение состоится. Он добавил, что Зеленский намерен обсуждать прекращение войны и мир в Украине.

«Встреча произойдет тогда, когда мы, Киев, убедимся, что на этой встрече мы сможем предметно обсудить те вопросы, которые для нас ключевые»,

— добавил Кулеба.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Кремль ждет предложений Киева по встрече Путина и Зеленского. Песков заявил, что пока не получено никаких конкретных предложений.