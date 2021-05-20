У женщин, забеременевших в ходе испытаний «Спутника V, не выявили побочных реакций

У женщин, забеременевших в ходе испытаний «Спутника V, не выявили побочных реакций
До окончания пандемии беременным рекомендуют не посещать людных мест. Фото: Pixabay

Эксперты зарегистрировали 21 случай беременности участниц исследования.

Среди участников испытаний «Спутника V» были женщины, которые успели забеременеть. Таких оказалось 21 человек. Известно, что ни у кого не было выявлено серьезных побочных реакций. Об этом сообщили в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

Сейчас специалисты пытаются выяснить, насколько безопасна вакцина для беременных женщин. Опыты в том числе проводятся на животных, ожидающих рождение потомства. У них также не обнаружили патологических изменений. Эксперты заявили о необходимости обезопасить беременных женщин от коронавируса, так как инфекция может повлиять и на мать, и на ребенка.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Роспотребнадзор заявил о стабилизации ситуации с COVID в России.

"Спутник V" беременность побочные эффекты


 

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