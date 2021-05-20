У женщин, забеременевших в ходе испытаний «Спутника V, не выявили побочных реакций

Эксперты зарегистрировали 21 случай беременности участниц исследования.
Среди участников испытаний «Спутника V» были женщины, которые успели забеременеть. Таких оказалось 21 человек. Известно, что ни у кого не было выявлено серьезных побочных реакций. Об этом сообщили в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
Сейчас специалисты пытаются выяснить, насколько безопасна вакцина для беременных женщин. Опыты в том числе проводятся на животных, ожидающих рождение потомства. У них также не обнаружили патологических изменений. Эксперты заявили о необходимости обезопасить беременных женщин от коронавируса, так как инфекция может повлиять и на мать, и на ребенка.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Роспотребнадзор заявил о стабилизации ситуации с COVID в России.