Врач заявила о нежелании петербуржцев прививаться от коронавируса

Она рассказала, что массовой вакцинации в городе не наблюдается.

Исполняющая обязанности заместителя начальника Госпиталя для ветеранов войн (ГВВ) по медицинской части Татьяна Погода рассказала, что петербуржцы не хотят принимать участие в вакцинации, поэтому ее сложно назвать массовой. Об этом сегодня, 20 мая, пишет «Интерфакс».

Эксперт считает, что по какой-то причине горожане боятся делать укол. Это вызывает удивление у врачей. Погода надеется, что петербуржцы одумаются и начнут принимать участие в вакцинации. Она добавила, что в ГВВ не было ни одного пациента с коронавирусом, который полностью бы прошел цикл вакцинации.

«За время наблюдения за больными с коронавирусной инфекцией совершенно очевидно, что отмечается более тяжелое состояние пациентов. Связано это с тем, что сейчас основная масса пациентов — более 60% — это люди старшей возрастной группы»,

— сказала медик.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что у женщин, забеременевших в ходе испытаний «Спутника V, не выявили побочных реакций.