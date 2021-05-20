МКБ запустил новое мобильное приложение «МКБ бизнес»

Московский кредитный банк (МКБ) выпустил новое мобильное приложение для корпоративных клиентов банка, которое позволит управлять своим бизнесом из любой точки мира. Обновленное приложение работает на iOS и Android, и учитывает потребности всех сегментов бизнеса: от индивидуальных предпринимателей до крупных компаний.
МКБ Бизнес позволяет просматривать в т.ч. остатки по счетам группы компаний, формировать выписки и направлять себе их на электронную почту или в мессенджеры.
В приложении можно создавать рублевые платежные поручения, подписывать их и отправлять. Печатную форму документа можно также быстро отправить в любой мессенжер или на почту. О наличии операций, требующих подписи, клиентам будут направлены PUSH-уведомления.
Клиенты банка также получают более простой доступ к системе «Ваш банк онлайн» — вход можно осуществить с любого компьютера с помощью QR-кода, сгенерированного на странице входа в систему, распознав его в мобильном банке.
«Принцип mobile first получил распространение в работе с розничным клиентом (банки, интернет-магазины, сервисы доставки), но бизнесу нужна возможность управлять своими счетами из любой точки мира и с любого устройства. Мы делаем упор на развитие мобильного корпоративного банка и продолжим реализовывать функционал, позволяющий клиентам отказаться от браузерной системы, как инструмента №1 в дистанционном взаимодействии с банком. Уже можно подвести первые итоги запуска. Мы видим интерес со стороны клиентов: 2/3 установок приходятся на новых пользователей, которые не работали со старой версией приложения. Обращений в техподдержку с проблемами о неработающем функционале в приложении практически нет, что говорит о высоком уровне реализованного функционала», — рассуждает директор департамента транзакционных продуктов и привлечения ресурсов МКБ Филипп Литвиненко.
Подробнее с функционалом мобильного банка МКБ можно ознакомиться на (сайте — https://mkb.ru/business/cash/mkb-business)