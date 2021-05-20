На Лиговском проспекте осенью откроется Центр ветеринарии

Строительные работы на объекте продолжаются.
Вице-губернатор Олег Эргашев рассказал, что уже этой осенью на Лиговском проспекте откроется административное подразделение городской ветеринарной службы. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
Сейчас в здании ведутся строительные работы, на выполнение которых потребуется несколько месяцев. Специалисты завершают наружное оформление здание и устанавливают внутренние инженерные сети. Известно, что Центр ветеринарии станет крупнейшим лечебно-диагностическим, лабораторным и научно-исследовательским ветеринарным учреждением в стране.
Также в здании будут обучать ветеринаров и повышать их квалификацию. Оно находится рядом в Санкт‑Петербургским государственным университетом ветеринарной медицины, так что появится возможность успешно интегрировать научные и практические инновации в процесс подготовки специалистов.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ветеринарные клиники Петербурга приняли 260 тысяч четвероногих пациентов за год.