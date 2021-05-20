Главврач Боткинской больницы рекомендует проводить выпускные на свежем воздухе

Школьников в этом году ждет онлайн-выпускной. Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

Школьников в этом году ждет онлайн-выпускной. Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

Это позволит избежать распространения коронавируса.

Главный врач Боткинской больницы Денис Гусев считает, что нужно проводить выпускные на свежем воздухе. В таком случае никто не заболеет коронавирусом и праздник не будет омрачен. Об этом он заявил в эфире телеканала 78.

Гусев заявил, что важно не допускать большого скопления людей, потому в закрытых помещениях, потому что в таком случае инфекция будет распространяться довольно быстро. Нужно, чтобы помещение было заполнено максимум на половину.

«Если большой зал в школе, то можно всё-таки собрать 150 человек»,

— пояснил он.

Он надеется, что школьники не забудут носить маски на праздничных мероприятиях и будут соблюдать социальную дистанцию.

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