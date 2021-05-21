Рэпер Канье Уэст поправился до 136 килограммов после развода

Окружение артиста обеспокоено тем, сколько он потребляет еды.

Рэпер Канье Уэст начал серьезно переедать после развода с Ким Кардашьян. В связи с потрясениями он поправился до 136 килограммов, о чем сообщает портал Gossip Cop, ссылаясь на собственные источники.

Близкое окружение Уэста боится, что в какой-то момент артист может получить сердечный приступ или другие проблемы со здоровьем.

«Он может съесть шесть или семь пирожков с сосисками, 10 или 12 ломтиков бекона, четыре картофельных оладьи, стопку блинов и все еще останется голодным!»

— пояснил анонимный источник.

Известно, что Кардашьян контролировала пищевые привычки экс-супруга, но после развода заботиться о нем стало некому.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что названа причина расставания Ким Кардашьян с Канье Уэстом.