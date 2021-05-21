Форум ветеринарной медицины впервые открыли в Петербурге

В Северной столице начался первый Форум ветеринарной медицины.

Мероприятие в Санкт-Петербургском госуниверситете ветмедицины, который считается родоначальником этой науки в России, будет идти два дня, сообщает Смольный. На форуме обсудят современные тенденции в ветеринарии.

Гостей поприветствовал вице-губернатор Олег Эргашев. Он отметил, что форум способствовать успешной адаптации молодых специалистов.

Здорово, что в мероприятии принимают участие студенты, отметил Эргашев. Сейчас у них есть хорошая возможность пообщаться с ведущими экспертами ветеринарии.

Лучшие ветеринары России проведут лекции и мастер-классы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Севкабель Порт» откроет собственную площадку для выгула собак. В «Севкабель Порту» на Васильевском острове появится собственная площадка, где петербуржцы смогут выгуливать своих собак.