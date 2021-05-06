«Севкабель Порт» откроет собственную площадку для выгула собак

&#171;Севкабель Порт&#187; откроет собственную площадку для выгула собак
"Севкабель Порт" организует место для выгула собак. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

В «Севкабель Порту» на Васильевском острове появится собственная площадка, где петербуржцы смогут выгуливать своих собак.

Об этом сообщается на странице общественного пространства «ВКонтакте». Организаторы «Севкабеля» пишут, что с радостью ждут жителей города с их собаками. Питомцев готовы принять в любом заведении порта и бесплатно напоить водой. Для того, чтобы сделать прогулки по «Севкабелю» с собаками более комфортными, там создадут отдельную зону для выгула четвероногих друзей.

В порту напомнили, что единственное ограничение для собак действует на набережной. Петербуржцев попросили не выгуливать питомцев на газоне, где устраиваются пикники.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «Севкабель Порт» показал проект развития набережной. Его стоимость составляет примерно 10 млрд рублей.

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