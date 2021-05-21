Музей «Екатерининский корпус» открыли в Петергофе после двухлетней реставрации

Подать заявку на участие в конкурсе на реставрацию можно до 28 августа. Фото: peterhofmuseum.ru

Подать заявку на участие в конкурсе на реставрацию можно до 28 августа. Фото: peterhofmuseum.ru

20 мая после двухлетней реставрации в Петергофе пройдет церемония открытия Екатерининского корпуса. 21 мая его откроют для посетителей.

Реставрация корпуса началась более двух лет назад, об этом сообщает комитет по культуре Петербурга. Фасады удалось спасти благодаря устройству «глиняного замка».

Новый вид получили два каменных крыльца Растрелли. Для нужного цвета все краски для интерьеров подбирались вручную по архивным источникам.

В музее появились пандусы для маломобильных. Все залы музея снабжены информацией на русском и английском языках, шрифтом Брайля для слабовидящих.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что праздник фонтанов в Петергофе визуализирует историю и покажет инженеров-гениев. Весенний праздник фонтанов в «Петергофе» пройдёт 22 мая в час дня. В этом году фестиваль посвящён 300-летию водоподводящей системы.