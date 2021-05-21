В Петербурге за сутки тесты на коронавирус сдали более 24 тысяч человек

В Петербурге за сутки тесты на коронавирус сдали более 24 тысяч человек
Петербуржцы сдают тесты на коронавирус. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

В Петербурге продолжаются обследования населения на коронавирусную инфекцию нового типа. За прошедшие сутки было проведено 24 114 тестов на COVID-19.

Об этом стало известно в пятницу, 21 мая. Как сообщает городской оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса, за указанный период был обработан 11 371 вызов по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцы не хотят принимать участие в вакцинации, поэтому ее сложно назвать массовой.

коронавирусная пандемия новости СПб тесты на коронавирус


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Илон Маск анонсировал официальное появление Tesla в России
В Петербурге за неделю клещи напали на 1180 человек
Netflix представил трейлер четвертого сезона сериала «Элита»
«Перерезали горло»: школьник ударил учителя физики ножом в ...
Судебные приставы обязали петербуржца вернуть права в Госавтоинспекцию
В Петербурге вычислили серийного похитителя велосипедов
В Петербурге пьяный водитель устроил настоящую погоню
В Петербурге за сутки тесты на коронавирус сдали более 24 тысяч человек