В Петербурге за сутки тесты на коронавирус сдали более 24 тысяч человек

В Петербурге продолжаются обследования населения на коронавирусную инфекцию нового типа. За прошедшие сутки было проведено 24 114 тестов на COVID-19.

Об этом стало известно в пятницу, 21 мая. Как сообщает городской оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса, за указанный период был обработан 11 371 вызов по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцы не хотят принимать участие в вакцинации, поэтому ее сложно назвать массовой.