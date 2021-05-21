В России запустят «Мошеловку» для борьбы с мошенниками

В России запустят «Мошеловку» для борьбы с мошенниками
Злоумышленника вычислили по номеру телефона и задержали. Фото: pixabay.com

В России 21 мая начнет работу платформа «Мошеловка» для рассекречивания мошенников и борьбы с ними.

С помощью сайта жертвы смогут сообщить о происшествии и получить инструкцию действий в этой ситуации и всю необходимую информацию о схемах мошенников, сообщают «Известия». Специалисты и волонтеры будут передавать собранные и обработанные данные в полицию.

Ранее МВД объявило о создании «Антимошенника». Он будет работать в мобильном приложении ведомства. Люди будут получать уведомления о том, что им звонят с «черного» номера, с которого ранее уже обманывали.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что перед судом предстанет гендиректор одной из фирм Санкт-Петербурга за мошенничество на 500 млн. Прокуратура утвердила обвинительное заключение о мошенничестве в сфере кредитования на сумму более 500 млн рублей.

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