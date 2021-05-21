В Ленобласти 21 мая объявили штормовое предупреждение

Жителей Ленобласти в конце рабочей недели ожидает ухудшение погоды. Главное управление МЧС по региону объявило штормовое предупреждение.

Так, в пятницу, 21 мая, с 11-15 часов ожидается усиление ветра до опасных значений — 15-17 метров в секунду. Также местами пройдут ливни, грозы и град.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, повышается вероятность возникновения ДТП, ЧП на железнодорожном транспорте и происшествий в акваториях 47-го региона.

Спасатели призвали местных жителей обходить рекламные щиты, шаткие строения, а также деревья и дома с неустойчивой кровлей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в пятницу петербуржцев ожидают дожди и +15 градусов.