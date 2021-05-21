В Ленобласти из-за погоды повышается вероятность ДТП

21 мая с 11-15 часов ожидается усиление юго-западного, западного ветра 15-17 м/с.

В связи со сложившейся гидрометеорологической обстановкой 21 мая повышается вероятность: ДТП, возникновения происшествий на акваториях Ленинградской области, происшествий и аварий на железнодорожном транспорте на территории Ленинградской области, нарушение правил эксплуатации железнодорожного транспорта, неисправность путей.

В этот день также повышается вероятность авиапроисшествий, изменения в расписании движения воздушных судов на территории Ленинградской области, повышается вероятность повреждений (обрывов, замыканий) на ЛЭП, ТП и линиях связи, объектов экономики, транспорта и жилого фонда, а также случаев травматизма среди населения на территории Ленинградской области, в том числе в результате падения деревьев и слабоукрепленных конструкций.

Повышается вероятность возникновения аварий на объектах ЖКХ на всей территории Ленинградской области, повышается вероятность пропажи и гибели людей на акваториях и в лесных массивах области.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти 21 мая объявили штормовое предупреждение.