«Перерезали горло»: школьник ударил учителя физики ножом в Пермском крае

&#171;Перерезали горло&#187;: школьник ударил учителя физики ножом в Пермском крае
Инцидент произошел в учебном заведении. Фото: Telegram-канал "112"

Учащийся в школе в Прикамье совершил вооруженное нападение на учителя. Пострадавшую госпитализировали.

Об этом стало известно в пятницу, 21 мая. Согласно данным Telegram-канала «112», нападение было совершено с ножом. Учителя физики «увезли на носилках, ей перерезали горло».

По предварительным данным, конфликт возник из-за плохой оценки. В настоящее время медики оценивают состояние педагога как средней тяжести. Учащегося задержали, с ним проводят беседу сотрудники полиции. На месте работает следственная группа.

Напомним, 11 мая в школе №175 в Казани произошла страшная трагедия. 19-летний студент колледжа Ильназ Галявиев вошел в школу и открыл стрельбу. Позднее его задержали. Число жертв в результате стрельбы в школе в Казани возросло до девяти.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что обвиняемого в стрельбе в школе в Казани поместили в одиночную камеру с видеонаблюдением.

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