Илон Маск анонсировал официальное появление Tesla в России

Марафон «Новое знание» начался 20 мая в Москве. В программе марафона всё об IT, науке и технологиях.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Илон Маск обеднел на пять млрд долларов из-за новости о ДТП с участием Tesla. Акции компании снизились на 3,4% до 714 долларов. Глава Tesla Илон Маск потерял около пяти миллиардов долларов после новости об аварии с участием электромобиля. Такая информация следует из данных Forbes Real-Time и торгов. Известно, что в Техасе в ДТП погибли два человека – их электромобиль врезался в дерево.