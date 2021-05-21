В Выборгском районе заметили идущую в магазин лису

В Выборгском районе заметили идущую в магазин лису
Лиса невозмутимо шла по улице. Фото: скриншот «Грибы и Грибники СПб» "ВКонтакте"

В Выборгском районе Ленобласти местные жители заметили лису. Она невозмутимую бежала по своим делам.

Животное попалось в объектив камеры в четверг, 20 мая. Кадрами хищника очевидцы поделились в группе «Грибы и Грибники СПб» в социальной сети «ВКонтакте».

«Сегодня я уже ничему не удивляюсь — лиса пошла в магазин», — написал автор записи.

В комментариях пользователи отметили худобу животного и сделали предположение, что она отощала за зиму, а теперь собралась на поиски пищи. Диких животных на территорию людей чаще всего приводит голод.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, как вести себя при встрече с лисами, гуляющими по городу.

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В Выборгском районе заметили идущую в магазин лису
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