Суд не стал арестовывать избившего ребенка на детской площадке петербуржца

Петроградский районный суд Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Вячеслава Ларионова, избившего ребенка на детской площадке.

Мужчина обвиняеься в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Преступный инцидент произошел 16 мая в Ораниембаумском саду. По данным следствия, мужчина в ходе ссоры с 14-летним мальчиком умышленно нанес ему не менее одного удара кулаком в голову. Ребенок получил открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом лобной пазухи и ушибленную рану лобной области.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов города, мужчина пояснил, что применил физическую силу, заступаясь за свою дочь, после того как потерпевший подросток задел ее качелями. Он также отметил, что является многодетным отцом и содержит супругу, находящуюся в отпуске по уходу за ребенком.

В результате суд избрал Ларионову запрет определенных действий до 18 июля.

Ранее Gazeta.SPb.ru показывала видео избиения семиклассника на детской площадке.