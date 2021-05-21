В Петербурге после пандемии среди выпускников стали популярнее медицинские специальности

В этом году больше петербургских выпускников, судя по всему, решили посвятить жизнь медицине. Об этом говорит выбор предметов школьников для сдачи на ЕГЭ.

Об этом в пятницу, 20 мая, в ходе пресс-конференции сообщил заместитель председателя комитета по образованию Санкт-Петербурга, председатель Государственной экзаменационной комиссии Санкт-Петербурга Сергей Тимофеев.

По его словам, в этом году биология смогла обогнать физику по популярности – выпускники стали чаще выбирать этот предмет для сдачи в качестве экзамена по выборы.

Биологию сдавать в этом году планируют более 18% выпускников. Физику будут сдавать 17% 11-классников, 18,6% — английский язык. Еще 53% выпускников выбрали для сдачи профильную математику и почти 40% обществознание.

По словам Сергея Тимофеева, биология смогла обогнать физику в этом году из-за возросшей популярности медицинского образования.

Отметим, что в этом году ЕГЭ будут сдавать более 40 тысяч человек.