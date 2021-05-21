Смертельно опасное обрезание, падение из окна, драка на детской площадке и сбитый подросток: происшествия с детьми в Петербурге, привлекшие внимание правоохранителей

Следственный комитет Петербурга возбудил уголовное дело после того, как двухлетний мальчик 4 минуты находился в состоянии клинической смерти из-за неудачного обрезания, проводимого в частной клинике 19 мая.

По информации правоохранителей, хирургическое вмешательство проходило при обезболивании лидокаином. Однако в ходе операции что-то пошло не так, и кровообращение малыша остановилось на четыре минуты — мальчик чудом выжил, его, перенесшего помимо самой процедуры клиническую смерть и судороги, экстренно доставили из Парголово в реанимацию детской больницы на Большом Сампсониевском проспекте.

К счастью, медикам удалось спасти жизнь маленького пациента. Истории, однако, не дали спуска: происшествие привлекло внимание правоохранителей. 20 мая задержали врача, проводившего операцию — им оказался 28-летний уроженец Узбекистана, который к тому же не числится в штате клиники, где произошел инцидент, едва не ставший трагедией. Ближайшее время медику предъявят обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности маленькому ребенку.

В тот же день полиция задержала двоих подростков, 13 и 10 лет, которые избили троих третьеклассников-гимназистов. Мальчики приставали к младшим товарищам, оскорбляя, толкая их и угрожая острым предметом. Хулиганов быстро вычислили и вызвали в полицию вместе с родителями, где оба заявили, что «просто баловались». Теперь и юным нарушителям, и их мамам и папам придется участвовать в профилактической работе с инспекторами по делам несовершеннолетних, а взрослым также грозит административная ответственность.

Областной Следственный комитет также заинтересовался трагическим случаем, произошедшим с воспитанником Ленинградского областного реабилитационного центра для детей-инвалидов. Возбуждено уголовное дело по оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

11-летний подросток, находясь вечером в комнате центра без присмотра взрослых, выпал из окна первого этажа и получил травмы. Правоохранители считают, что сотрудники учреждения не обеспечили достаточно безопасные условия для проживания подопечных, что и привело к печальным последствиям.

Бывают и случаи, когда взрослые намеренно наносят травмы детям, которые, в свою очередь, пытаются взывать к сознательности старшего поколения. На подобные случаи стражи порядка стараются реагировать оперативно. Так, на шоссе Революции 14 мая 17-летний подросток не пропустил мужчину на «БМВ», который двигался по тротуару. В итоге водитель попросту сбил юношу.

Нарушителя вычислили буквально на следующий день: им оказался 25-летний житель Красногвардейского района города, который уже был лишен прав, однако не сдал документ и продолжал ездить за рулем. Теперь его привлекут к отвественности.