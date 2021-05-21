В Петербурге модернизируют нефтяной терминал

Будет расширена линейка отгружаемых нефтепродуктов, а также увеличен общий объём перевалки. Фото: сайт Петербургского нефтяного терминала

Будет расширена линейка отгружаемых нефтепродуктов, а также увеличен общий объём перевалки. Фото: сайт Петербургского нефтяного терминала

В порту Северной столицы модернизируют нефтяной терминал. Работы пройдут в Угольной гавани Большого порта.

Главгосэкспертиза России рассмотрела и одобрила проектную документацию и результаты инженерных изысканий на первый этап строительства перегрузочного комплекса на территории терминала. В настоящее время терминал обеспечивает прием, хранение и перевалку нефтепродуктов на морские суда, бункеровщики, а также автоцистерны.

Как сообщила пресс-служба «Главгосэкспертиза России», ожидается, что модернизация позволит расширить линейку отгружаемых нефтепродуктов и увеличит общие объемы перевалки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Главгосэкспертиза одобрила проект кампуса «ИТМО Хайпарк» в городе-спутнике Южный.