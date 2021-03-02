Главгосэкспертиза одобрила проект кампуса «ИТМО Хайпарк» в городе-спутнике Южный

Как отмечает губернатор Александр Беглов, проект имеет большую значимость, поскольку строительство нового кампуса укрепит взаимодействие ИТМО с предприятиями и бизнесом в применении новых технологий. Во-вторых, вуз предоставит площадку, где компании смогут "обкатывать" инновационные проекты. В-третьих, Хайпарк эффективен с экономической точки зрения, поскольку ИТМО — партнер инновационной экономики. Фото: УК «СТАРТ Девелопмент»

Как отмечает губернатор Александр Беглов, проект имеет большую значимость, поскольку строительство нового кампуса укрепит взаимодействие ИТМО с предприятиями и бизнесом в применении новых технологий. Во-вторых, вуз предоставит площадку, где компании смогут "обкатывать" инновационные проекты. В-третьих, Хайпарк эффективен с экономической точки зрения, поскольку ИТМО — партнер инновационной экономики. Фото: УК «СТАРТ Девелопмент»

Главгосэкспертиза одобрила проект строительства нового кампуса «ИТМО Хайпарк» при городе-спутнике Южный под Санкт-Петербурга.

В рамках первого этапа работ будут возведены учебный корпус и четыре здания общежития №1, рассчитанные на 618 человек. После завершения второго этапа появятся еще три корпуса общежития №2, где разместятся 463 студента, информирует пресс-служба Главгосэкспертизы.

На территории центра также появятся парковки для автомобилей и велосипедов, искусственные водоемы. В самом кампусе организуют общественные зоны и коворкинги, а на крыше планируется обустроить прогулочную зону. Учебный корпус рассчитан на 1 600 студентов и аспирантов и 500 преподавателей и других работников. В нынешнем здании ИТМО в центре Северной столицы сохранятся бакалавриат и магистратура.