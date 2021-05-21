Электробус «Пионер» начнет курсировать по Петербургу уже этой осенью

В Северной столице пройдет мировая премьера электробуса «гармошки».

Телеканал «Санкт-Петербург» сообщает, что президент «ПК Транспортные системы» Феликс Винокур объяснил, что для горожан электробуса станет доступен уже предстоящей осенью.

Известно, что этим летом электробус должен пройти сертификацию. Феликс Винокур рассказал, что транспортное средство отправится сначала на полигон, а уже после начнет ездить в городе.

Сообщается, что 18-метровый электробус с большой вместимостью. Он может за 3-4 часа полностью зарядиться в автопарке, а потом курсировать на линии целый день.

Холод электробусу совсем не страшен, ведь в нем нет дизельных отопителей. По мнению Феликса Винокура, в электробусе все сиденья подогреваются. Кроме того, данная модель будет оборудована низкопольной системой.

Ранее Gazeta.Spb сообщала, что в Петербурге началась проверка после того, как автобус не заметил под колесами 83-летнюю пассажирку и наехал на нее.