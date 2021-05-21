Беглов сбрил усы и провел награждение в Смольном

Александр Беглов предстал на мероприятии без усов. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Александр Беглов предстал на мероприятии без усов. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Губернатор Северной столицы Александр Беглов сбрил усы. В новом образе он предстал на награждении представителей бизнеса.

Мероприятие состоялось в пятницу, 21 мая, в Смольном. Благодарности губернатора получили девять компаний и четыре бизнесмена, которые оказывали помощь Петербургу в период пандемии COVID-19 в рамках акции «Мы вместе».

За время пандемии гуманитарную помощь от бизнеса получили около 100 тыс. семей. В частности, было отправлено примерно 1,5 млн продуктовых наборов.

Причина таких перемен в имидже градоначальника пока неизвестна.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с 11 по 13 мая Александр Беглов подписал ряд правительственных постановлений. Среди них правовые акты о трудоустройстве безработных, формировании продовольственного фонда и поддержки малоимущих семей с детьми.