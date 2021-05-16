С 11 по 13 мая Александр Беглов подписал ряд правительственных постановлений

Губернатор Северной столицы Александр Беглов с 11 по 13 мая подписал 13 правительственных постановлений. Среди них правовые акты о трудоустройстве безработных, формировании продовольственного фонда и поддержки малоимущих семей с детьми.
Беглов утвердил субсидию на временное трудоустройстве безработных граждан, сообщает Смольный. Общий бюджет субсидии составил 15,4 млн рублей. Губернатор изменил порядок предоставления детского пособия малоимущим семьям. Теперь родителям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет будут будут предоставлять ежемесячные выплаты.
Кроме того, парламентарии откорректировали государственную программу «Повышение эффективности государственного управления в Санкт-Петербурге». Теперь в нее включили задачу по цифровизации отраслей экономики и соцсферы, а также сферы госуправления.