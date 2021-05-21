В «Апраксином дворе» изъяли почти полтонны нелегального табака для кальяна

Проверка в Петербурге выявила восемь тыс. пачек табака для кальяна без специальной маркировки. Фото: пресс-служба таможни Петербурга

Проверка в Петербурге выявила восемь тыс. пачек табака для кальяна без специальной маркировки. Фото: пресс-служба таможни Петербурга

В Петербурге проверка складского помещения на «Апраксином дворе» выявила восемь тысяч пачек табака для кальяна без специальной маркировки.

В пресс-службе таможни Петербурга сообщили, что совместно с сотрудниками Роспотребнадзора была проведена проверка продажи табачной продукции в торговом комплексе «Апраксин двор».

Так, после определенных мероприятий, на складе нашли 8057 пачек табака для кальяна, все они были без акцизных марок и маркировки.

Это говорит о том, что товар был ввезен в Россию незаконно. Этикетки свидетельствовали о том, что продукцию произвели в Турции, Египте, Иордании и США.

Роспотребнадзор по Петербургу возбудил дело об административном правонарушении.

В общей сложности было арестовано и изъято 445 килограммов нелегальной табачной продукции.

Ранее Gazeta.Spb сообщала, что таможня Петербурга обнаружила почти 1,5 тонны сигарет, припрятанных в деревянных досках