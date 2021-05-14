Таможня обнаружила почти 1,5 тонны сигарет, припрятанных в деревянных досках

В Петербурге работники Балтийской таможни нашли в досках свыше 54 тысяч припрятанных пачек белорусских сигарет. Об этом сообщает «78 канал».

Известно, что индивидуальный предприниматель хотел отправить партию товара в Нидерланды. Сообщается, что бизнесмен зарегистрирован в городе Смоленск.

Из соответствующих документов следует, что в контейнерах находятся доски из ели.

Однако небольшой надлом доски позволил увидеть пачку сигарет. Так, таможенники обнаружили внутри склеенных досок сигареты. Кроме того, всего масса находки составила 1,4 тонны.

Сейчас уже возбуждено дело об административном правонарушении. Вскоре решится вопрос о возбуждении уголовного дела.

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